В Москве стартует акция "Посади рощу ста слов"

Сегодня в столице стартует акция "Посади рощу ста слов". По замыслу организаторов, высаженные деревья будут символизировать слова памяти поколения, прошедшего Великую Отечественную войну, памяти павших и победивших солдат, офицеров, ополченцев, партизан и тружеников тыла, передает телеканал "Москва 24".

Акция начнется в Гольяновском проезде в центре столицы в 11 часов. Она проводится в рамках популярной московской городской программы "Миллион деревьев". Сегодня участники высадят 7 рябин, 70 туй и 320 кустарников.

Напомним, 18 апреля в Главном Ботаническом саду имени Цицина торжественно посадили кусты "Сирени Победы". 25 кустов посадили в ходе общегородского субботника. В мероприятии примут участие руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, ветераны ВОВ, школьники и заслуженные жители округа.

Отметим, что сирень селекционных сортов носит имена героев Великой Отечественной Войны. Традиция высаживать цветущие кустарники в дни празднования Победы связана с тем, что в мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени.

Работы по высадке сирени начались в Ботаническом саду практически с момента его создания в 1945 году. Первые сорта были привезены из Германии, а позже – из США, Польши, Канады. Однако основное внимание уделялось тому, чтобы наиболее полно собрать сорта отечественной сирени.

Кроме того, во время субботника 25 апреля в народном парке на Мытной улице высадили 220 кустов сирени сортов "Великая Победа", "Маршал Жуков" и "Маршал Василевский". В патриотической акции "Сирень Победы" приняли участие 500 студентов, школьников и ветеранов Великой Отечественной войны.