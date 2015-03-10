Ко Дню Победы столицу украсят уникальными фото из Центрального госархива

Центральный госархив Москвы передал городу уникальные фотодокументы

В День архивного работника сотрудники Центрального государственного архива передали департаменту СМИ и рекламы уникальные фотодокументы, которые будут использованы при оформлении и украшении города к 9 мая, сообщает телеканал "Москва 24".

"На банерах и различных растяжках будут представлены фотографии, посвященные празднованию Дня Победы. Это интересные работы участников войны и фотокорреспондентов, которые снимали на войне", – отметила главный хранитель фондов ГБУ "Центральный государственный архив города Москвы" Елена Болдина.

Напомним, в Сиреневом саду парка "Сокольники" высадят сорта сирени, посвященные Великой Отечественной войне. В парк завезут 50 саженцев кустарника.

К празднованию 70-летия Победы в Москве высадят и другие сиреневые аллеи. Всего в городе появится 500 новых кустов сирени. В частности, самую крупную аллею сделают на Поклонной горе. Кустарники будут высаживать в рамках проекта "Сирень Победы".

Основной площадкой для данного проекта будет Парк Победы на Поклонной горе. Кроме того, планируется посадить кусты сирени в Химкинском лесопарке, на Осеннем бульваре, в Битцевском лесе, в Лианозовском питомнике и в парке "Северное Тушино".

Ранее M24.ru сообщало, что размер материальной помощи ветеранам ко Дню Победы будет увеличен. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, в зависимости от категории ветеранов размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей. Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи – 253,1 тысячи человек.

Так, по 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи получат 9 категорий граждан, в частности: все инвалиды и участники войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях и учреждениях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, военнослужащие, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участники строительства оборонных рубежей Москвы и другие.

По 5 тысяч получат люди, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", не вступившие в повторный брак вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, а также бывшие узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, лица, работавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее полугода, лица, награжденные медалями и орденами "За самоотверженный труд" в период войны.