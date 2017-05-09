Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая 2017, 15:00

Общество

Акция "Бессмертный полк" стартовала в Москве

Акция "Бессмертный полк" стартовала в Москве, в шествии принимают участие около 700 тысяч человек.

Колонна начала движение от стадиона "Динамо" и идет к Красной площади. По всему пути участников сопровождает военная музыка, также на маршруте разместили специальные экраны, где транслируют парад в честь Дня Победы.

Уже в третий раз в акции принимает участие Сергей Собянин. Он несет портрет своего дяди, который участвовал в войне и погиб под Москвой.

Участникам шествия бесплатно предлагают воду. Тем, кто пришел без фотографии, но хотел принять участие в акции "Бессмертный полк" раздали транспаранты с надписью "неизвестный солдат".

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят с 2012 года 9 мая. Участники выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В этом году "Бессмертный полк" пройдет в 64 странах по всей планете.

Сюжет: День Победы
День Победы шествия Бессмертный полк фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика