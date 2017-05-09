Акция "Бессмертный полк" стартовала в Москве, в шествии принимают участие около 700 тысяч человек.

Колонна начала движение от стадиона "Динамо" и идет к Красной площади. По всему пути участников сопровождает военная музыка, также на маршруте разместили специальные экраны, где транслируют парад в честь Дня Победы.

Уже в третий раз в акции принимает участие Сергей Собянин. Он несет портрет своего дяди, который участвовал в войне и погиб под Москвой.

Участникам шествия бесплатно предлагают воду. Тем, кто пришел без фотографии, но хотел принять участие в акции "Бессмертный полк" раздали транспаранты с надписью "неизвестный солдат".