Режиссер Гай Ричи снимет Дэвида Бекхэма в новом фильме

Фото: davidbeckham.com
Британский режиссер Гай Ричи работает над своим новым фильмом "Рыцари Круглого стола: Король Артур". Одну из ролей исполнит футболист Дэвид Бекхэм, сообщает The Daily Express.
В основе картины – роман Томаса Мэлори "Смерть Артура". Известно, что роли в фильме исполняют Джуд Лоу, Чарли Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби и другие.
Какую роль сыграет Бекхэм, пока не уточняется. Но известно, что он появится в эпизоде с Экскалибуром – мечом короля Артура.
В прокат фильм выйдет 22 июля следующего года.
Гай Ричи – британский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В числе его работ – "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик" и "Шерлок Холмс". Был женат на американской певице Мадонне.