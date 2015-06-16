Режиссер Гай Ричи снимет Дэвида Бекхэма в новом фильме

Британский режиссер Гай Ричи работает над своим новым фильмом "Рыцари Круглого стола: Король Артур". Одну из ролей исполнит футболист Дэвид Бекхэм, сообщает The Daily Express.

В основе картины – роман Томаса Мэлори "Смерть Артура". Известно, что роли в фильме исполняют Джуд Лоу, Чарли Ханнэм, Астрид Берже-Фрисби и другие.

Какую роль сыграет Бекхэм, пока не уточняется. Но известно, что он появится в эпизоде с Экскалибуром – мечом короля Артура.

В прокат фильм выйдет 22 июля следующего года.

Дэвид Бекхэм

– английский футболист, полузащитник. Выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Милан" и другие. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира. Женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории Бекхэм.

Гай Ричи – британский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В числе его работ – "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Револьвер", "Рок-н-рольщик" и "Шерлок Холмс". Был женат на американской певице Мадонне.

