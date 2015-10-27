Форма поиска по сайту

27 октября 2015, 08:29

В "Аптекарском огороде" появится Дальневосточный сад

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В "Аптекарском огороде" появится Дальневосточный сад, сообщили m24.ru в пресс-службе учреждения.

Сад откроют в северо-западной части дендрария. Он будет создан на основе существующей коллекции дальневосточных деревьев и кустарников в сочетании с традиционной ландшафтной архитектурой стран Дальнего Востока. Площадь экспозиции составит тысячу квадратных метров.

В саду появятся растения не только из флоры российского Дальнего Востока, но и прилегающих регионов — Китая, Корейского полуострова и Японских островов.

В 2016 году "Аптекарскому огороду" будет 310 лет, и к празднику там завершат работы над экспозицией растений средней полосы России, появятся орхидеи умеренного климата, исторический Георгиновый садик, Субтропическая оранжерея, проведут Wi-Fi и установят таблички с QR-кодами.

Дальний восток Аптекарский огород Ботанический сад МГУ

