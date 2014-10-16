На Варшавском шоссе столкнулись семь автомобилей

На юге Москвы столкнулись семь автомобилей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Утром в четверг на Варшавском шоссе между 14 и 16 домом в ДТП попали семь машин. Как передает телеканал "Москва 24", в результате ДТП пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Марки машин, а также причины аварии в данный момент устанавливаются. Движение на участке длиной почти 5 километров сильно затруднено.