Черногория официально вступила в НАТО

Фото: ТАСС/UIG/JTB Photo
Черногория официально стала членом НАТО. Глава МИД страны Серджан Дарманович передал документ о присоединении государства к Североатлантическому альянсу заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону, сообщает РИА Новости.
7 июня флаги Черногории поднимут в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском Монсе и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке в США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что правительство Черногории пытается сделать так, чтобы вступление республики в НАТО выглядело оправданным в глазах черногорцев.
В дипломатическом ведомстве выразили сожаление в связи с антироссийской истерией в Черногории. Россия оставила за собой право принимать ответные меры в свете враждебной линии черногорских властей. Ответственность за сложившуюся ситуацию государство возложило на Черногорию.