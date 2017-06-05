Черногория официально вступила в НАТО

Фото: ТАСС/UIG/JTB Photo

Черногория официально стала членом НАТО. Глава МИД страны Серджан Дарманович передал документ о присоединении государства к Североатлантическому альянсу заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону, сообщает РИА Новости.

7 июня флаги Черногории поднимут в штаб-квартирах НАТО в Брюсселе, Верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в бельгийском Монсе и Стратегического командования НАТО по трансформации в Норфолке в США.