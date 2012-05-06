Московский "Спартак" победил "Зенит"

Московский "Спартак" одержал волевую и несколько неожиданную победу над питерским "Зенитом" в гостевом матче чемпионата России по футболу.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Петровский", завершилась со счетом 3:2.

Хозяева отличились первыми: на 22-й минуте Александр Кержаков замкнул прострел Доменико Кришито с левого фланга. Этот мяч стал для Кержакова сотым в составе "Зенита" в матчах чемпионата России.

"Спартак" сравнял счет в середине второго тайма: Эменике совершил проход по правому флангу и сделал передачу в центр штрафной Комбарову, который переправил мяч Динияру Билялетдинову. Новичок "Спартака" на замахе убрал защитников "Зенита" и поразил ворота соперника.

На 82-й минуте Сергей Семак реализовал спорный пенальти, назначенный арбитром встречи за то, что Комбаров зацепил в штрафной Файзуллина. В этот момент мяч уже находился в руках у голкипера "Спартака" Реброва.

Когда уже казалось, что судьба матча решена, Эммануэль Эменике восстановил равновесие, воспользовавшись суматохой в штрафной "Зенита". Форвард начал бурно праздновать успех, начав бить себя ладонью по руке. Главный арбитр Владимир Казьменко расценил этот жест как неприличный и показал красную карточку футболисту. Это решение рефери вызвало бурную реакцию у футболистов "Спартака", однако их попытки оспорить удаление Эменике ни к чему не привели.

А на 89-й минуте "красно-белые" забили третий гол. Контратака завершилась скрытым пасом Артема Дзюбы Рафаэлу Кариоке, которому уже никто не мог помешать поразить ближний угол ворот. В оставшееся до конца матча время питерцам уже не удалось создать чего-либо опасного у ворот гостей.

У "Зенита", досрочно обеспечившего себе титул, осталось 85 очков, "Спартак" (72) догнал по набранным очкам занимающий вторую строчку московский ЦСКА. В последнем туре чемпионата "красно-белые" 13 мая встретятся с московским "Локомотивом", а "Зенит" в этот же день на выезде сыграет с махачкалинским "Анжи".

После матча главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин отказался подписывать протокол встречи. По словам тренера, это решение обусловлено тем, что он не понимает, за что удалили на 85-й минуте игрока его команды нигерийца Эммануэля Эменике.

Тренер "красно-белых" Андрей Тихонов заявил, что "Спартак" намерен подать апелляцию на удаление Эменике.