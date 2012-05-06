Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

06 мая 2012, 19:54

Московский "Спартак" победил "Зенит"

Чемпионат России Спартак Зенит

Московский "Спартак" одержал волевую и несколько неожиданную победу над питерским "Зенитом" в гостевом матче чемпионата России по футболу.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Петровский", завершилась со счетом 3:2.

Хозяева отличились первыми: на 22-й минуте Александр Кержаков замкнул прострел Доменико Кришито с левого фланга. Этот мяч стал для Кержакова сотым в составе "Зенита" в матчах чемпионата России.

"Спартак" сравнял счет в середине второго тайма: Эменике совершил проход по правому флангу и сделал передачу в центр штрафной Комбарову, который переправил мяч Динияру Билялетдинову. Новичок "Спартака" на замахе убрал защитников "Зенита" и поразил ворота соперника.

На 82-й минуте Сергей Семак реализовал спорный пенальти, назначенный арбитром встречи за то, что Комбаров зацепил в штрафной Файзуллина. В этот момент мяч уже находился в руках у голкипера "Спартака" Реброва.

Когда уже казалось, что судьба матча решена, Эммануэль Эменике восстановил равновесие, воспользовавшись суматохой в штрафной "Зенита". Форвард начал бурно праздновать успех, начав бить себя ладонью по руке. Главный арбитр Владимир Казьменко расценил этот жест как неприличный и показал красную карточку футболисту. Это решение рефери вызвало бурную реакцию у футболистов "Спартака", однако их попытки оспорить удаление Эменике ни к чему не привели.

А на 89-й минуте "красно-белые" забили третий гол. Контратака завершилась скрытым пасом Артема Дзюбы Рафаэлу Кариоке, которому уже никто не мог помешать поразить ближний угол ворот. В оставшееся до конца матча время питерцам уже не удалось создать чего-либо опасного у ворот гостей.

У "Зенита", досрочно обеспечившего себе титул, осталось 85 очков, "Спартак" (72) догнал по набранным очкам занимающий вторую строчку московский ЦСКА. В последнем туре чемпионата "красно-белые" 13 мая встретятся с московским "Локомотивом", а "Зенит" в этот же день на выезде сыграет с махачкалинским "Анжи".

После матча главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин отказался подписывать протокол встречи. По словам тренера, это решение обусловлено тем, что он не понимает, за что удалили на 85-й минуте игрока его команды нигерийца Эммануэля Эменике.

Тренер "красно-белых" Андрей Тихонов заявил, что "Спартак" намерен подать апелляцию на удаление Эменике.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать