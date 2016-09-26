Выброс радиации произошел на предприятии в Нижнем Новгороде

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Выброс радиации произошел на предприятии "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова" (ОКБМ) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают "Дни.ру".

Инцидент произошел в лаборатории ОКБМ в пятницу. В результате пострадали семь человек. Один получил незначительную дозу облучения. В бюро отметили, что нештатная ситуация не вышла за пределы лаборатории. После происшествия радиационный фон на предприятии в пределах нормы. Пострадавших доставили в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна в Москве.

"ОКБМ имени И.И. Африкантова" – крупнейший научно-производственный центр атомного машиностроения в России. Он располагает многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Потенциал предприятия позволяет полностью создавать различные типы реакторных установок и оборудования для них.