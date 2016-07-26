Прорыв трубы на западе Москвы устранили в течение часа

На западе столицы прорвало трубу с горячей водой

В доме № 22 на улице Кременчугская на западе столицы около 10 утра прорвало трубу с горячей водой. Из-за чего улицу частично затопило кипятком. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе префектуры Западного округа столицы.

Коммунальные службы прибыли на место аварии и в течение часа устранили прорыв, высушили подвал дома и восстановили жителям доступ к горячей воде.



"По улице Кременчугская, дом № 22 была авария, произошел прорыв трубы. На место выехал префект округа Алексей Александров и зампрефекта по ЖКХ Урабанов Василий. Все службы тут же отреагировали и менее чем за час прорыв был устранен, пострадавших нет, разрушений нет.

На данный момент уже и вода высохла на улице. Авария произошла приблизительно в 10 утра, прорвало трубу в подвале дома, подвал уже сухой, доступ к горячей воде уже восстановлен", – пояснили в пресс-службе.

В июне на востоке Москвы также прорвало трубопровод. Из-за аварии несколько машин получили повреждения, одна из них перевернулась. На улице Гастелло, где произошла авария, было сильно затрудненно движения до тез пор, пока коммунальные службы не устранили последствия.

Похожая ситуация произошла в мае на северо-востоке столицы: вода затопила подвалы и подземные коммуникации домов на улице Корнейчука. Площадь затопления составила около двух тысяч метров.