Два запасных поезда выпустили на линию МЦК

Два резервных поезда выпущены на линию Московского центрального кольца (МЦК) из-за остановки состава на станции Лужники. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе МЖД.

Отклонения от графика составили до 16 минут. В 8:03 по техническим причинам на станции МЦК Лужники был остановлен поезд "Ласточка".

Пассажиров попросили освободить вагоны, а состав вывели с маршрута на станции "Пресня" и в 8:25 отбуксировали в депо. В связи с этим по часовой стрелке "Ласточки" курсировали с увеличенным интервалом, а около 10:00 движение вернули в штатный межинтервальный режим.

