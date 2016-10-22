Семьям погибших в авиакатастрофе на Ямале выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе выплатят по одному миллиону рублей, сообщает ТАСС.

Решение о компенсации власти приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Средства выделят из резервного фонда округа. Пострадавшие также получат выплаты.

Вертолет, на борту которого находились порядка 22 пассажира, совершил жесткую посадку на Ямале вечером 21 октября. Девятнадцать человек погибли, среди них три члена экипажа. Еще трое человек госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статьям "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание подключить к расследованию ЧП следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

Следствие рассматривает три основные версии аварийной посадки воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полета, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия.

22 октября в ЯНАО объявлено днем траура. Будут приспущены все флаги на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждений, отменены все развлекательные мероприятия.

