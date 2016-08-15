МЧС создало опергруппу для работы на подтоплениях на юго-востоке Москвы

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МЧС создало оперативную группу для работы в местах подтоплений в садоводческих некоммерческих товариществах на юго-востоке города. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства.

От территориального пожарно-спасательного гарнизона Москвы туда направили 1450 человек личного состава и 430 единиц техники.

В МЧС также отметили, что из-за подтоплений пожарно-спасательные подразделения привлекались уже 38 раз. Всего было задействовано 37 единиц техники и 167 человек личного состава.

Сейчас сотрудники МЧС следят за ситуацией в СНТ и обходят дворы.

Днем 15 августа в Люберецком районе Московской области оказались подтоплены 40 дачных домов и участков. Из садоводческого некоммерческого товарищества "Зеленая зона" в Люберецком районе спасатели эвакуировали на лодке семью из трех человек.

С начала ливня в "Мосводосток" поступило более 140 заявок о подтоплениях. Для предупреждения скоплений воды на проезжей части дежурят 398 бригад: это более 1,2 тысячи человек и 290 единиц спецтехники.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в центральную диспетчерскую "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

15 августа в столице был установлен погодный рекорд – к полудню выпало 48 миллиметров осадков (при месячной норме в августе – 77 миллиметров). До конца дня ожидается еще 20–30 миллиметров осадков.