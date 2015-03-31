Что ждет владельцев банковских карт в начале апреля

Фото: M24.ru

С 1 апреля все операции с банковскими картами международных платежных систем (МПС) в России должны проводиться только через Национальную систему платежных карт (НСПК). Однако работающие в стране МПС – Visa и MasterCard – заключили договор с национальной системой не так давно. MasterCard присоединилась к НСПК в начале года, Visa – только в конце февраля. По мнению источников российских СМИ в финансовой сфере, у платежных систем и российских банков было недостаточно времени, чтобы перейти на новый режим работы.

M24.ru обсудило с сотрудниками банков и экономическими экспертами, что ждет владельцев карт Visa и MasterCard в апреле.

Правила

Национальная система платежных карт нужна для того, чтобы операции по любым картам обрабатывались внутри страны и не зависели от внешнеполитической ситуации. Решение о ее создании было принято в апреле 2014 года. 5 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК), который вступил в силу с 1 июля. Была сформирована компания ОАО "НСПК" со 100-процентной долей Центробанка.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны перевести свой процессинг на территорию страны. Если это по каким-то причинам этого не получится сделать, компании обязаны выплатить ЦБ сумму, равную двухдневному обороту в России.

Взносы выплачиваются ежеквартально (каждые три месяца) в течение двух лет, то есть сумма двухдневного оборота делится на 8 частей. Каждый транш вносится до конца месяца, следующего за отчетным кварталом. За первый квартал 2015 года взнос нужно выплатить до конца апреля.

По данным "РБК", международная платежная система Visa не успевает перевести внутрироссийские транзакции на обработку в НСПК к началу апреля. Компания объявила о присоединении к НСПК только в феврале. Размер взноса для Visa за первый квартал 2015 года, по предварительным расчетам, составит около 60 миллионов долларов.

По заявлению самой Visa, опубликованном на официальном сайте, все операции по картам внутри России будут обрабатываться и после 1 апреля, независимо от времени присоединения к национальной платежной системе. "Мы активно работаем с НСПК и ЦБ РФ, чтобы российские банки, торгово-сервисные предприятия и держатели карт не заметили изменений в работе карт Visa", - говорится в сообщении.

При этом MasterCard укладывается в сроки, сообщили M24.ru в пресс-службе НСПК. Договор о сотрудничестве с НСПК компания подписала в начале года. "Уже с февраля 2015 года операции по картам этой международной платежной системы идут через НСПК", - добавили в пресс-службе.

Планы

Выпуск собственной платежной карты НСПК запланирован на декабрь 2015 года. С помощью карты можно будет совершать привычные операции - оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее. Название и логотип карты выберут в ходе конкурса, отмечается на сайте национальной системы.

При этом в начале марта НСПК уже представила фирменный логотип в виде звезды из пяти красных прямоугольников, напоминающих банковские карты. По данным СМИ, именно этот логотип вскоре может появиться на всех эмитируемых российских банковских картах. Как следует из реестра Роспатента, знак регистрируется в том числе и по 36-му классу Международной классификации товаров и услуг, в который входит "выпуск и обслуживание банковских карт", а также "удаленное банковское обслуживание".

Фото: nspk.ru

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что в планах НСПК не только выпуск своих карт, но и международная экспансия. В первую очередь, компания планирует сотрудничество с платежными системами Евразийского экономического союза – белорусской "Белкард" и армянской Armenian Card (ArCa). Расплатиться такой картой можно будет уже в 2016 году, сообщили в НСПК.

Кроме того, в НСПК рассматривают возможность партнерства с платежными системами JСB (Япония) и American Express (США).

Возможные проблемы

Как уже было сказано, международная платежная система Visa не успевает полностью перевести внутрироссийские транзакции в НСПК до 1 апреля. В связи с этим эксперты прогнозируют возможные сбои в работе банковских карт в начале месяца. Однако, как сообщил в интервью радиостанции "Москва FM" президент ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов, проблемы с картами Visa не будут массовыми.

"Думаю, что серьезных проблем не будет, но все равно это некая технологическая перестройка, достаточно беспрецедентная. Как в любой технологической перестройке, какие-то проблемы будут. Не думаю, что они будут массовыми, но тем не менее надо быть готовым, что ваша карта может столкнуться с какими-то проблемами. Visa и MasterCard переходят на новую технологию работы. Может не пройти платеж по карте или банкомат неправильно будет сообщать остаток. Надо звонить в банк и разбираться", – пояснил он.

Как сообщили M24.ru в НСПК, транзакции MasterCard уже с февраля проходят через национальную платежную систему, и держатели этих карт точно могут не беспокоиться. По поводу Visa в НСПК сообщили, что "с компанией есть утвержденный план, по которому мы работаем, ведутся подключение и сертификация банков". "В ближайшие несколько месяцев мы планируем завершить проект с Visa", - добавили в пресс-службе НСПК.

Представители национальной платежной системы также заверили M24.ru в готовности сделать все возможное, чтобы держатели карт не заметили перевода транзакций в НСПК.

По словам финансового омбудсмена Ассоциации российских банков Павла Медведева, у россиян нет никакой необходимости снимать с карт все деньги. "Если сотни тысяч людей ринутся в банки и к банкоматам, это точно приведет к сбою", - добавил Медведев.

Банки готовы к переходу

О своей готовности к переходу на новый режим работы M24.ru сообщили в банке "ВТБ24". "ВТБ24 осуществил полную интеграцию с НСПК и готов поддерживать операции, осуществляемые через национальную систему платёжных карт. Мы также готовы обрабатывать операции по Visa и MasterCard как через НСПК, так и по существующей технологии, напрямую с платежными системами", - заявили в банке.

Тестирование карт MasterCard в НСПК уже завершили в Московском кредитном банке (МКБ). "Для наших клиентов, пользующихся картами MasterCard, переход на НСПК прошел успешно. В данный момент мы завершаем тестирование карт Visa в системе и не планируем выходить за рамки установленных законодательством сроков", - пояснили M24.ru в пресс-службе банка.

Как сообщается на сайте НСПК, с февраля работает служба технической поддержки участников системы – банков и процессинговых центров. Сервис доступен круглосуточно семь дней в неделю по телефону 8-495-705-99-99 и обрабатывает поступающие заявки на специально созданном портале, по электронной почте и по телефону. Таким образом, система готова к принятию звонков от банков и оперативному решению возможных технических проблем.

Если в работе карты все-таки происходят сбои, нужно связаться с банком. Звонить можно либо в контакт-центр, либо в службу поддержки пластиковых карт. Клиентам Сбербанка решить проблемы помогут по телефонам 8-800- 555-55-50 и 8-495-500-55-50. Полезный номер для ВТБ24 - 8-800-100-24-24. Служба поддержки держателей пластиковых карт МКБ доступна по телефонам 8-495-797-42-11 и 8-495-797-42-41. Горячие линии других банков можно посмотерть на их сайтах.