Курс евро на вторник вырос до 69,55 рубля, доллар снизился до 61,15 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальные курсы валют на вторник. Евро вырос вырос на 20,49 копейки до 69,54 рубля, курс доллара наоборот снизился на 14,32 копейки до 61,15 рубля, говорится на сайте регулятора.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,35 копейки и составила 64,93 рубля.

Напомним, на прошлой неделе стоимость барреля нефти выросла до 52,48 доллара. Котировки фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской биржи повысились на 0,82 доллара – до 49,35 доллара за баррель.

Кроме того, Управление по энергетической информации министерства энергетики США улучшило прогноз мирового спроса на нефть. Теперь эксперты ожидают, что он будет составлять 93,79 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрьским прогнозом на уровне 93,62 миллиона.