ЦСКА обыграл нижегородскую "Волгу"

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты московского ЦСКА в матче 23-го тура российской премьер-лиги вдесятером обыграли нижегородскую "Волгу". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Открыл счет Зоран Тошич, забивший гол на пятой минуте матча. Следом за ним, на седьмой минуте, отличился Алан Дзагоев. Окончательный счет установил Понтус Вернблум на 69-й минуте матча.

На 43-й минуте армейцы остались в меньшинстве: Алан Дзагоев нарушил правила против игрока "Волги" Александра Шуленина. Сперва Дзагоев получил желтую карточку, однако затем арбитр матча изменил свое решение на красную карточку.

Благодаря победе ЦСКА набрал 43 очка и теперь делит третью строчку в турнирной таблице с московским "Динамо". Следующий матч армейцы проведут в Самаре, где сыграют с "Крыльями Советов".