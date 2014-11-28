Улица в САО и дворец "Арена легенд" могут получить имя Виктора Тихонова

Фото: m24.ru/ Александр Вавилов

Наша комиссия предложила назвать именем Виктора Тихонова улицу или спортивный хоккейный объект, сообщил M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре и спорту Кирилл Щитов.

"Комиссия подготовила обращение в мэрию Москвы с просьбой поддержать эту инициативу, так как решение о присвоении улице имени выдающей личности, если не прошло 10 лет с момента смерти, может принять мэр Москвы или президент", - добавил Щитов.

По словам Щитова, может быть переименована улица в северном округе города, так как там находится ледовый дворец "ЦСКА", в котором проработал Тихонов долгое время. "Также в честь Тихонова можно будет назвать ледовый дворец "Арена легенд", который строится на территории бывшего завода ЗИЛ к Чемпионату мира по хоккею в 2016 году. В нем ежегодно можно будет проводить турнир памяти великого хоккейного тренера", - отметил Щитов.

Напомним, что в столице планируют также установить памятник Виктору Тихонову. Об этом M24.ru сказал председатель городской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов.

"Пока конкретных предложений в нашу комиссию не поступало, но также, как и Льву Яшину, такой памятник должен стоять обязательно", - отметил Лавренов.

27 ноября прошло прощание с хоккейным тренером Виктором Тихоновым. Траурная церемония состоялась в Ледовом дворце ЦСКА.

Виктор Тихонов скончался 24 ноября на 85-м году жизни. Еще в середине октября сообщалось об ухудшении здоровья прославленного тренера. Он проходил курс лечения дома, а затем был госпитализирован в институт имени Склифосовского. В ночь с воскресенья на понедельник у Виктора Тихонова остановилось сердце.

Тренерскую карьеру Тихонов начал в 1968 году в рижском "Динамо". В 1977 году Тихонова пригласили в ЦСКА, и под его руководством клуб 14 раз становился чемпионом страны, 14 раз выигрывал кубок европейских чемпионов, дважды – кубок СССР.