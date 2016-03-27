ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: vk.com/cskabasket

Баскетболисты столичного ЦСКА досрочно стали победителями регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, обыграв рижский ВЭФ. Встреча в Москве закончилась со счетом 101:93 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник армейцев Нандо Де Коло. Он набрал 25 очков. У рижской команды 19 очков на счету форварда Яниса Берзиньша.

Эта победа стала для "красно-синих" 26-й в 28 матчах. Таким образом, ЦСКА досрочно выиграл регулярный чемпионат, оказавшись в недосягаемости для ближайшего преследователя – казанского УНИКСа.

Следующий матч армейцы проведут 1 апреля в Москве с литовским "Жальгирисом". А 3 апреля их ожидается встреча в гостях с белорусским "Цмоки-Минск".