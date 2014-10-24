ЦСКА и "Торпедо" сыграют матч Кубка России на стадионе в Подольске

Фото: ТАСС/ Валерия Шарифулин

Московские ЦСКА и "Торпедо" проведут поединок 1/8 финала Кубка России по футболу в Подольске 29 октября, сообщил агентству "Р-Спорт" вице-президент "черно-белых" Борис Игнатьев.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал ЦСКА за необеспечение безопасности на матче 1/2 финала Кубка России-2013/14 с "Краснодаром" проведением ближайшего домашнего матча турнира на нейтральном поле. Им и станет игра 1/8 финала нынешнего розыгрыша с "Торпедо".

Изначально ЦСКА планировал перенести матч на март, но затем стало известно, что, согласно календарю, в эти даты пройдут игры 1/4 финала турнира.

Как пояснил ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц, встречу нельзя было проводить в Москве и Химках - городах, где клуб зарегистрирован и проводит свои домашние матчи.