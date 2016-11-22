ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Футбольный ЦСКА сыграл вничью с немецким "Байером" в Москве. Встреча закончилась со счетом 1:1, что окончательно лишило армейцев шансов на выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Счет в матче открыли гости – на 16-й минуте встречи отличился Кевин Фолланд. ЦСКА удалось сравнять счет благодаря Бибрасу Натхо, который реализовал пенальти на 76-й минуте матча.

На данный момент ЦСКА занимает последнее место в группе E с тремя очками. В декабре подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть с "Тоттенхэмом" в Лондоне.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов подряд.