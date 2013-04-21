ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в московском дерби - 2:2

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Лужниках" состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". "Красно-белые" вели по ходу встречи 2:0, но не сумели удержать преимущество - матч завершился вничью - 2:2.

В футболе есть матчи, которые смотрит практически вся страна. "Манчестер Юнайтед" против "Челси", "Реал" и "Барселона", "Партизан" и "Црвена Звезда". В один ряд с этими великими противостояниями можно поставить и московское дерби ЦСКА - "Спартак". И совершенно неважно, на каких местах находятся команды, на зрительском интересе это не сказывается.

"Красно-синие" подошли к этому матчу в роли безоговорочных лидеров, имея преимущество над ближайшим преследователем в лице "Зенита" в 6 очков. "Спартак" шел пятым с 40 очками после 24 игр.

Перед матчем произошло несколько потасовок между фанатами каждой из команд. Началось все еще во вторник, когда активисты "красно-синих" нашли и сожгли баннер "гладиаторов" к предстоящему матчу, а продолжилось в воскресенье многочисленными стычками по всему городу.

В первом тайме команды не побаловали публику сверхзрелищной игрой. На двоих соперники нанесли всего пять ударов в створ ворот – для дерби это весьма скромный показатель. Игра проходила, в основном, в центре поля, время от времени возникали опасные моменты.

Некоторое преимущество по моментам было у армейцев. На 20-й минуте Дзагоев мощно пробил по воротам "Спартака", но Дикань выручил свою команду, переведя мяч на угловой.

Шанс забить имел Вагнер - бразилец убежал в контратаку, оторвался от защитников, но ударил мимо ворот.

И все же на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Спартака". Макеев прорвался в штрафную, отдал пас в район 11-метровой отметки, где Макгиди точным ударом заставил капитулировать Акинфеева.

Первая же атака "красно-белых" во втором тайме закончилась взятием ворот: неутомимый Макгиди вывел один на один с Акинфеевым Ари, который поразил ворота армейцев.

Спустя две минута подопечные Леонида Слуцкого могли сократить отставание в счете, но Вагнер не реализовал пенальти, назначенный за снос Мусы.

На 73-й минуте Муса, получив пас от Вагнера, покатил мяч мимо вышедшего из ворот Диканя - 2:1.

Судьба встречи решилась на четвертой добавленной минуте, когда арбитр Карасев усмотрел нарушение в действиях Сухи. Это происходило в штрафной площади, и судья принял решение поставить второй пенальти в ворота "Спартака". К мячу подошел Дзагоев и был точен - 2:2.

Армейцы сохраняют за собой первое место в премьер-лиге, а "Спартак" делит четвертое место с казанским "Рубином". "Красно-синим" предстоит борьба за чемпионство с "Зенитом", а подопечные Валерия Карпина ведут битву за попадание в еврокубки.

Евгений Кириллов