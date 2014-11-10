Спорт за неделю: победа ЦСКА в Манчестере и сборная России на Кубке Карьяла

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Неожиданная победа ЦСКА в Лиге чемпионов и неудачные матчи двух лидеров в РФПЛ, победа Нико Росберга на Гран-при Бразилии и эпопея с контрактом Артема Дзюбы, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рублике M24.ru.

Лидеры дают шанс преследователям

Центральным матчем 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги стало противостояние столичных "Динамо" и ЦСКА. Выходя на эту игру, армейцы знали, что лидер чемпионата - петербургский "Зенит" - уступил в домашнем матче грозненскому "Тереку" (1:3). Таким образом, в случае победы "красно-синие" смогли бы сократить отставание от питерцев до четырех очков.

Но "Динамо" помогать подопечным Слуцкого не собиралось. "Бело-голубые" упустили реальный шанс открыть счет в дерби в конце первой половины игры. Судья назначил пенальти в ворота армейцев, но Акинфеев парировал удар полузащитника Матье Вальбуэна.

Однако сразу же после перерыва хозяева все-таки распечатали ворота гостей: отличился Александр Кокорин, который воспользовался суматохой в штрафной ЦСКА и отправил мяч в самый угол ворот "красно-синих". Этот гол в итоге оказался победным.

В прошедшем туре состоялось еще одно московское дерби. "Локомотив" в Раменском нанес поражение аутсайдеру первенства - "Торпедо". Единственный гол в поединке забил нападающий "красно-зеленых" Даме Н'Дойе. Кроме того, столичный "Спартак" прервал серию из пяти матчей кряду без побед и смог обыграть на своем поле тульский "Арсенал" (2:0).

Таким образом, на первом месте в турнирной таблице остается "Зенит" с 32 очками, его преследует ЦСКА, на счету которого 25 баллов. Затем идут сразу три команды, набравшие по 24 очка ("Краснодар", "Терек" и "Кубань"). Московские "Динамо", "Спартак" и "Локомотив" расположились с 6 по 8 строчку с 22 баллами.

Три отказа Артема Дзюбы

Одним из главных событий последних недель в российском футболе остается ситуация с контрактом нападающего сборной России и столичного "Спартака" Артема Дзюбы. Как рассказал в воскресенье агентству ТАСС владелец "Спартака" Леонид Федун, руководство клуба сделало форварду три предложения по новому контракту, которые он отклонил. "Новых предложений игроку мы делать не будем", - заявил Федун.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Хочу закрыть этот вопрос. Артему было сделано три предложения, причем за последнее из них меня нещадно критиковал совет директоров — все были против. Коллеги считают, что это предложение завышено. Я уверен, что никто из клубов Премьер-лиги не сделает Дзюбе такое предложение. Однако его срок уже истек.

Остаются только второе и первое предложения, на которые Дзюба может ответить в любое время до окончания контракта, вплоть до 1 июня. Закроем эту мыльную оперу. Я хочу, чтобы он остался в нашей команде, но выбирать ему", - отметил владелец.

Как чуть позже сообщил комментатор "НТВ Плюс" Нобель Арустамян, последнее предложение "Спартака" - в районе трех миллионов евро за сезон. То есть самая большая зарплата в "Спартаке", которая может быть. При этом, по данным журналиста, Дзюба пока не ответил ни согласием, ни отказом.

Кубок Карьяла: одна победа в трех матчах

В воскресенье в Хельсинки завершился первый этап Еврохоккейтура - Кубок Карьялы. Сборная России заняла третье место на турнире, набрав четыре очка в трех матчах. Российская команда проиграла шведам в серии буллитов (4:5), уступила сборной Финляндии (2:6) и обыграла чехов (4:2).

Генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов оценил результат на Кубке Карьяла как "удовлетворительный по пятибалльной системе". Он отметил, что "с учетом того, что 11 мальчишек первый раз зашли в раздевалку национальной команды", то выступление можно считать достойным.

Второй этап Евротура, Кубок Первого канала, пройдет в Сочи с 18 по 21 декабря.

ЦСКА делает сенсацию в Манчестере

Реальные шансы на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов появились у столичного ЦСКА. В среду, 5 ноября, армейцы преподнесли главную сенсацию четвертого тура группового этапа ЛЧ, обыграв на выезде "Манчестер Сити" (2:1).

Этот успех стал для подопечных Леонида Слуцкого первым в нынешнем розыгрыше ЛЧ. В параллельном матче "Бавария" обыграла итальянскую "Рому" (2:0), и, соответственно, армейцы теперь делят с римским клубом второе место в группе Е: у обеих команд по 4 балла. Возглавляет таблицу "Бавария", на счету немцев 12 очков, замыкает квартет "Манчестер Сити" с 2 баллами. В следующем туре московский клуб примет на своем поле "Рому", поединок пройдет 25 ноября.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Еще один российский клуб - "Зенит" - выступил менее удачно. "Сине-бело-голубые" на своем поле уступили немецкому "Байеру" - 1:2.

Что касается Лиги Европы, то здесь досрочно выход в плей-офф обеспечило московское "Динамо". Команда Станислава Черчесова с минимальным счетом 1:0 обыграла португальский "Эшторил" и завоевала место в 1/16 финала. Единственный гол на 77-й минуте забил форвард Кевин Кураньи, воспользовавшийся передачей Вильяма Ванкера.

"Краснодар", в свою очередь, потерпел разгромное поражение от немецкого "Вольфсбурга" - 1:5. При этом все пять мячей в свои ворота российский клуб пропустил во втором тайме.

Гонщики Mercedes снова на вершине

Немецкий пилот Mercedes Нико Росберг стал победителем очередного этапа "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, опередив партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона, с которым он ведет борьбу за чемпионский титул. Третьим стал гонщик Williams Фелипе Масса.

На данный момент в общем зачете у Хэмилтона 334 очка, тогда как Росберг отстает от бывшего чемпиона "Формулы-1" на 17 баллов. Отметим, что команда Mercedes сделала 11-й дубль в сезоне, установив новый рекорд чемпионата. Также немецкая конюшня сравнялась с Ferrari и McLaren по количеству побед за один сезон – 15 (пять у Росберга, 10 – у Хэмилтона).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят набрать очков не смог, приехав к финишу лишь 11-м.

100-процентный результат армейцев в Евролиге

Московский ЦСКА в матче четвертого тура баскетбольной Евролиги обыграл испанскую "Уникаху" и продлил свою победную серию до 4-х побед. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 95:85.

Фото: ТАСС

Первая половина игры прошла с преимуществом "красно-синих", и на большой перерыв команды ушли при счете 52:39 в пользу армейцев. Однако в третьей четверти испанцы заиграли плотнее в обороне, что сразу стало доставлять ЦСКА немало проблем.

К началу заключительной десятиминутки гости смогли сократить отставание практически до минимума, но в четвертой четверти ЦСКА все-таки удалось довести матч до победы.

Что посмотреть на этой неделе

На ближайшие две недели футбольные чемпионаты берут паузу, предназначенную для матчей сборных. Футболисты российской команды уже сегодня, 10 ноября, отправились в Вену, где 15 ноября сыграют отборочный матч чемпионата Европы-2016 с Австрией. После трех туров в группе G с семью очками лидируют австрийцы. Россияне имеют в активе пять очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Кроме того, 18 ноября в Будапеште команда Фабио Капелло сыграет товарищеский поединок с Венгрией.

В среду, 12 ноября, поклонников хоккея ждет сразу два интересных противостояния в регулярном чемпионате КХЛ. Так, один из лидеров нынешнего сезона - столичный ЦСКА - отправится в Ярославль, где попытается сломить сопротивление "Локомотива". Главным же поединком недели станет матч в Москве, где "Динамо", занимающее четвертое место на Западе, на своем льду примет лучшую команду нынешнего чемпионата - петербургский СКА.

Очередной матч баскетбольной Евролиги проведет 14 ноября московский ЦСКА. В этот раз соперником "красно-синих" станет французский "Лимож".

Даниил Адамов