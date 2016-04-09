ЦСКА забил семь мячей "Мордовии"

Фото: vk.com/pfc_cska

Московский ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги разгромил саранскую "Мордовию". Встреча, проходившая на "Арене Химки", завершилась со счетом 7:1.

Первый мяч в этом поединке забили гости. Однако в свои ворота – защитник саранцев Игорь Шитов пытался заблокировать удар Марио Фернандеса и отправил спортивный снаряд в ближний угол. Второй гол армейцы забили также не без помощи игрока "Мордовии". Мяч попал в ногу Евгения Гапона после удара Романа Еременко, однако мяч записали на полузащитника ЦСКА.

К 27-й минуте матча счет стал больше похож на хоккейный. В течение четырех минут футболисты "красно-синих" забили трижды. Сначала точным ударом отличился Александр Головин, затем Ахмед Муса удачно завершил комбинацию армейцев, а после Сергей Игнашевич с дальней дистанции мощно пробил в нижний угол ворот Ильи Чебану.

На 67-й минуте один мяч саранцам отыграть удалось. Гапон получил мяч на левом фланге, откуда выполнил классную передачу в середину чужой штрафной. Сергей Самодин обработал мяч, после чего великолепно пробил в дальний угол.

Однако ЦСКА ответил на это еще двумя голами. На 76-й минуте после отличной комбинации Роман Еременко сделал дубль. А спустя две минуты Алан Дзагоев получил передачу на линии чужой штрафной, откуда классным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Таким образом, армейцы вернулись на первую строчку в таблице чемпионата России. Теперь "Красно-синие" опережают идущий вторым "Ростов" на одно очко. В следующем матче 16 апреля им предстоит игра в Черкизове с московским "Локомотивом".