ЦСКА уступил петербургскому СКА в шестом матче плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В шестом матче финальной серии Западной конференции хоккеисты столичного ЦСКА на выезде уступили петербургским армейцам. Поединок, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Петербуржцы распечатали ворота гостей в середине первого периода - на 7-й минуте точным броском в левый угол отметился Илья Ковальчук.

Однако в начале второй трети матча подопечные Дмитрия Квартального выровняли положение. В большинстве Стефан да Коста первым успел к отскочившей шайбе и броском с разворота пробил Микко Коскинена.

Отличный шанс забить победный гол хозяева упустили в середине третьего периода, когда форвард ЦСКА Роман Любимов был удален до конца матча и армейцы получили пятиминутное большинство. Но реализовать его клуб с берегов Невы не смог.

В итоге игра перешла в овертайм, где СКА все-таки удалось вырвать победу. Решающим броском отметился Патрик Торесен.

Таким образом, счет в серии стал равным 3:3. Заключительный поединок, в котором определится участник финала Кубка Гагарина, пройдет в Москве 7 апреля.