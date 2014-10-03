ЦСКА проведет три домашних матча еврокубков без зрителей

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

Московский ЦСКА проведет пять ближайших матчей еврокубков без поддержки болельщиков, сообщается на официальном сайте армейского клуба.

Так, контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение наказать ЦСКА тремя домашними матчами еврокубков без зрителей и закрытием гостевого сектора на двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, "красно-синим" придется заплатить штраф в размере 200 тысяч евро.

Таким образом, ЦСКА проведет при пустых трибунах встречи с "Манчестер Сити" и "Ромой". Гостевые трибуны будут закрыты на матчах с "Манчестер Сити" и "Баварией".

Такое наказание связано с беспорядками, устроенными болельщиками столичного клуба во время матча группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" в Риме. После игры в отношении ЦСКА было открыто дело из-за расистского поведения фанатов, беспорядков на трибунах и использования болельщиками пиротехники.

Напомним, что армейцы провели без зрителей поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией". Одноматчевая дисквалификация на домашний стадион ЦСКА была наложена в прошлом сезоне за поведение фанатов в гостевом матче с "Викторией Пльзень". Тогда болельщики показывали расистские и ультраправые жесты.