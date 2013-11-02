Московский ЦСКА одержал победу над "Волгой"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги взяли верх над "Волгой" из Нижнего Новгорода. Поединок завершился со счетом 2:1.

Счет был открыт на 30-й минуте встречи после углового у ворот Акинфеева. Мяч попал к Шелтону, который метров с шести отправил его в сетку ворот армейцев.

Спустя четыре минуты "красно-синие" отыгрались. Миланов ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот - Думбия замкнул передачу. Голкипер волжан был бессилен помочь своей команде.

Победный гол ЦСКА забил на 72-й минуте встречи. Мяч заметался по штрафной площади "Волги" и в итоге оказался у Тошича, которому оставалось не промахнуться с восьми метров по воротам. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу ЦСКА.

После этой победы подопечные Слуцкого поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. Отставание ЦСКА от "Спартака", занимающего третье место, составляет три очка, причем у "красно-синих" на одну игру больше.