Сенатор США Джон Маккейн заявил о связях Wikileaks с Россией

Специализирующаяся на публикации утечек организация Wikileaks связана с Россией, заявил глава комитета США по делам вооруженных сил Джон Маккейн. При этом сенатор не приводит доказательств, пишет ТАСС.

Так сенатор прокомментировал утечку методов кибершпионажа из ЦРУ. Маккейн призвал усилить меры в сфере кибербезопасности. Он полагает, если хакеры добрались до Центрального разведуправления, то для них вообще не существует преград.

В публикации Wikileaks указано, что ЦРУ использует программы, которые позволяют отслеживать людей через смартфоны по всему миру. Сюда входит и считывание сообщений в Telegram и WhatsApp.