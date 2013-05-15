Фестиваль "Бургерфест" пройдет в Москве 18 и 19 мая

Фото сайта foodclub.ru

18 и 19 мая на Кузнецком Мосту пройдет первый из летних гастрономических фестивалей на столичных пешеходных улицах – "Бургерфест", который станет настоящим праздником для всех любителей гриля, барбекю и бургеров.

Помимо многочисленных кулинарных мастер-классов и шоу, состоится ярмарка, на которой можно будет купить все необходимое для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд на открытом огне.

В ресторанном ряду фестиваля представят свою кухню известные рестораны Москвы, такие как Torro Grill, Delicatessen, Texas BBQ, Beeftro. На главной сцене, рядом с ЦУМом, можно будет посмотреть несколько кулинарных шоу и спектаклей, в частности, пройдут театрально-гастрономические представления "Приключения бургермена", "Как появился бургер", конкурс для маленьких гостей фестиваля "Детский бургер", конкурсы для семейных пар "Русский бургер" и "Гриль-мастер".

Телеведущая кулинарного шоу "Полчаса и готово!" Елена Усанова покажет, как приготовить оригинальные блюда на гриле.

Гостей "Бургерфеста" также ждет программа мастер-классов от кулинарной тренинг-мастерской iCookery. Повара из iCookery научат готовить экобургеры, детские бургеры, сицилийские шашлыки, вегатерианские бургеры, форель на гриле, блюда из телятины и др. Еще один мастер-класс "Слушаем и кушаем: фишбургеры от Евгения Гаврилова" проведет радиостанция "Москва FM".

"Кроме того, рядом с ЦУМом будет установлен гигантский вертел, на котором зажарят целого быка, выращенного в белгородской области американскими ковбоями. В течение дня каждый желающий за небольшую плату сможет попробовать мясо этого быка", - сообщается в пресс-релизе.