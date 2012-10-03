Движение трамваев по Бульварному кольцу закроют 6 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей 6 октября закроется движение трамваев №№ 3, 39 на участке "Станция метро "Павелецкая" – Станция метро "Чистые пруды".

Проехать по Бульварному кольцу можно будет на автобусе. В субботу маршрут автобуса № 13 продлят от станции метро "Павелецкая" (кольцевая) до станции метро "Чистые пруды".

"Трамваи №№ 3, 39 будут следовать от остановки "Зацепская площадь" по трассе трамвая № 38 до станции метро "Пролетарская", – сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В материале добавляется, что маршрут трамвая № А отменяется.