Исполнилось 165 лет со дня рождения автора "Дракулы" Брэма Стокера

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг исполняется 165 лет со дня рождения ирландского писателя Брэма Стокера, прославившегося благодаря готическому роману "Дракула". В нем автор романтизировал образ вампиров и, в частности, жестокого румынского полководца Влада Цепеша. По книге было снято множество фильмов, самый известный и близкий к тексту из которых был создан в 1992 году Фрэнсисом Фордом Копполой.

Стокер родился 8 ноября 1847 года в Дублине в семье верующих протестантов, он стал третьим из семи детей. Брэм был болезненным ребенком и до семи лет не хотел ходить и даже стоять, однако позже он преодолел болезнь и во время учебы на математическом факультете в Тринити-колледже Дублина стал увлекаться футболом и легкой атлетикой.

Учебу Стокер закончил с отличием, после чего поступил на государственную службу, в это время он подрабатывал журналистов в местной газете The Evening Mail в качестве журналиста и театрального критика.

Через некоторое время он стал директором-распорядителем театра Lyceum Theatre в Лондоне. Переезд поспособствовал вхождению Стокера в светское общество, где он познакомился с Артуром Конан Дойлем, Джеймсом Уистлером и Оскаром Уайльдом, и женитьбе на Флоренс Бэлкам.

Роман "Дракула" был опубликован в 1897 году, его написание заняло у автора восемь лет. В течение этого времени Стокер изучал европейский фольклор и легенды о вампирах. Писатель умер в возрасте 64 лет из-за прогрессирующего паралича. На его счету осталось около десяти романов и несколько сборников рассказов.