В Москве вспоминают Октябрьский путч 1993 года

В Москве вспоминают Октябрьский переворот 1993 года

События Октябрьского путча 20-летней давности вспоминают в Москве. Государственный переворот вошел в историю как "Расстрел Белого Дома".

Кризис, развивавшийся с 1992 года, случился из-за противостояния двух ветвей власти. С одной стороны баррикад оказались президент Борис Ельцин и глава правительства Виктор Черномырдин, а с другой - вице-президент Александр Руцкой и депутаты Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым.

Конфликт спровоцировал подписанный президентом указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Документ нарушил действующую Конституцию. Верховный Совет отказался исполнять указания Ельцина, назвав его действия государственным переворотом. Решить конфликт мирным путем не удалось.

Самые драматичные события развернулись 3 и 4 октября. Это была самая настоящая двухдневная гражданская война. На улицах столицы звучали выстрелы. В результате инцидентов погибли более 150 человек, почти 400 получили ранения.

Октябрьская революция 1993 года привела к насильственному свержению в стране модели власти, которая была установлена в 1917 году.

В память о погибших в результате октябрьского переворота в районе Останкино сегодня состоялась встреча силовиков, которые защищали телецентр в 93-м. Также прошла панихида, в которой приняли участие представители патриотических организаций.

Вечером у Белого Дома запланирован митинг активистов.