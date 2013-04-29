Юрий Любимов приступает к работе в Большом театре

Юрий Любимов 30 апреля выходит на работу в Большой театр, сообщает телеканал "Москва 24". Знаменитый режиссер заявил, что он уже подписал контракт.

Любимов планирует поставить на исторической сцене оперу Александра Бородина "Князь Игорь". По предварительной информации, премьера должна состояться 8 июня.

Режиссер рассказал, что репетировать артисты будут каждый день по шесть часов.

Напомним, первоначально премьера "Князя Игоря" была назначена на середину декабря 2012 года. Тогда режиссер почувствовал себя плохо, и спектакль перенесли.