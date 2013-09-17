Большой театр планирует распространять льготные билеты

Фото: ИТАР-ТАСС

В Большом театре не будут снижать цены на билеты: по мнению руководства, именно высокие цены являются методом борьбы со спекуляцией.

Между тем, как сообщает агентство "Интерфакс", генеральный директор театра Владимир Урин заявил, что он и его коллеги намерены искать партнеров, которые помогут театру распространять льготные билеты и заниматься организацией целевых спектаклей. Они будут предназначениы для представителей тех слоев населения, которые не могут позволить себе покупать билеты по обычной цене.

Напомним, Урин был назначен генеральным директором Большого театра в июле нынешнего года. Он сменил на этом посту Анатолия Иксанова, руководившего театром с 2000 года.