Дмитрий Хворостовский и Анна Нетребко дебютируют в Большом театре

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сегодня Туган Сохиев, музыкальный руководитель Большого театра, рассказал о планах на предстоящий сезон.

Ставка сделана на громкие имена – в декабре в спектакле "Дон Карлос" Эдриана Ноубла впервые споет Дмитрий Хворостовский. Как бы это ни было парадоксально, но это будет дебют баритона на сцене Большого театра. Кроме того, исполнительский состав этой оперы Верди пополнится еще двумя солистами – запланирован ввод Ильдара Абдразакова и Хиблы Герзмавы.

"Очень важно, что мы смогли объединить лучшие российские голоса, которые поют на всех мировых сценах в таком замечательном спектакле как "Дон Карлос" – это Дмитрий Хворостовский, Эльдар Абдразаков, Екатерина Губанова, Хибла Герзмава. Ведь такое редко случается. Зрители получат колоссальное удовольствие от того, что они будут наблюдать работу выдающихся артистов", – сказал Сохиев.

В ближайшее время, 6 мая, Дмитрий Хворостовский выступит с концертом "Песни военных лет-2" в Барвихе.

Также могут ликовать поклонники Анны Нетребко: 16 октября на Исторической сцене она исполнит главную партию в опере "Манон Леско". Поставит оперу Пуччини режиссер Адольф Шапиро.

В конце ноября на Новой сцене состоится еще одна громкая премьера: "Билли Бадд" Бенджамина Бриттена. Над ней работает именитый театральный режиссер Дэвид Олден, а за дирижерский пульт встанет Уильям Лейси.

Помимо этого, в новом сезоне главный театр страны станет доступнее для зрителей: у него появится собственный абонемент в "Филармонии-2", приобрести который смогут все желающие.