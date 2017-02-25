Форма поиска по сайту

25 февраля 2017, 08:54

Журналистов CNN не пустили в Белый дом на брифинг

Фото: ТАСС/Zuma/Pat Benic

Представителей нескольких ведущих американских СМИ не допустили на ежедневный брифинг пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, сообщает CNN.

В частности, на конференцию не смогли попасть CNN, New York Times, Buzzfeed, BBC и The Hill. Ранее вместо традиционного объявления о времени брифинга Спайсера журналистам пришла скорректированная информация: в этот раз пресс-конференция проходила без камер и исключительно для "расширенного пула" журналистов.

Ранее Дональд Трамп назвал The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN врагами народа из-за публикации ложных новостей.

Белый дом жизнь в мире CNN брифинги

