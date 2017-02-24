Режиссер "Планеты обезьян" снимет новый фильм про Бэтмена

Фото: denofgeek.com
Киностудия Warner Bros. Entertainment заключила контракт на съемку новой картины про Бэтмена с режиссером Мэттом Ривзом, сообщает журнал The Hollywood Reporter. Руководитель съемки картины известен по работе над фильмами "Планета обезьян: Революция" (Dawn of the Planet of the Apes, 2014) и "Монстро" (Cloverfield, 2008).
Как рассказал сам Ривз, он является поклонником историй про Бэтмена. Режиссер добавил, что работа над картиной – предмет для гордости.
Его уже поздравил с назначением Актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". "Добро пожаловать в бэт-пещеру, Мэтт Ривз", - написал актер на своей странице в Twitter.
Welcome to the Batcave, @MattReevesLA pic.twitter.com/JsB4sGGux2— Ben Affleck (@BenAffleck) 24 февраля 2017 г.
Актер сыграет главную роль и в новой сольной картине о супергерое. Ранее Аффлек отказался от режиссерского кресла на съемках нового "Бэтмена", оставшись только продюссером и звездой картины.
Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на исполнении главной роли в фильме.