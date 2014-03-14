Глава челябинского завода Андрей Комаров взят под домашний арест

Фото: ИТАР-ТАСС

Cовладелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров взят под домашний арест до 12 мая. Соответствующее решение вынес сегодня Басманный суд Москвы.

Ранее суд арестовал на два месяца его адвоката Александра Шибанова.

Комаров и юрист обвиняются в коммерческом подкупе, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно материалам дела, инспекторы, проводившие проверку завода, выявили нарушения, позволившие получить выгоду на сумму в 2 миллиарда рублей. Комаров и Шибанов решили передать 300 тысяч долларов проверяющему, чтобы скрыть этот факт.

Шибанова задержали при передаче денег, Комаров попался позднее. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники ФСБ и Управление экономической безопасности МВД.