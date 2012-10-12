Число легальных обменников в Москве и области выросло до 6,4 тысяч

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России опубликовал список из 6 тысяч 454 филиалов банков, имеющих право на осуществление операций с иностранной валютой в Москве и Московской области.

Список приводится по состоянию на 27 сентября, сообщается в пресс-релизе Центробанка.

Таким образом, клиенты имеют возможность проверить учреждение, в котором намерены совершить операцию с иностранной валютой. В случае отсутствия адреса учреждения в перечне, скорее всего пункт обмена валюты работает незаконно.

Напомним, 2 октября были выявлены новые точки нелегального обмена валюты в Москве. Так, незаконные операции с иностранной валютой осуществлялись на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, на Профсоюзной улице, на улице Менжинского и на проспекте Мира.

Граждан, ставших свидетелями незаконного обмена валюты, просят сообщать о нарушениях в правоохранительные органы или по телефону "горячей линии" Московского главного территориального управления Банка России: 8 (495) 950-09-40.