Центробанк обнаружил еще один нелегальный обменник

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк России выявил действующую точку обмена валюты, где валютные операции производились без лицензии. Она стала уже 183 нелегальным обменником в столице.

Обменник был обнаружен по адресу улица Красная Пресня, д. 6/2, стр. 1, сообщается на сайте Центробанка.

Напомним, 2 октября были выявлены нелегальные точки обмена валюты на Новом Арбате, Гоголевском бульваре, на Профсоюзной улице, на улице Менжинского и на проспекте Мира.

Также Банк России опубликовал список из 6 тысяч 454 филиалов банков, имеющих право на осуществление операций с иностранной валютой в Москве и Московской области.