На улицах Москвы незаконно меняют валюту

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское главное территориальное управление банка России выявило новые "точки" нелегального обмена валюты в Москве. Так, незаконные операции с иностранной валютой осуществляются на Новом Арбате, дом 16, на Гоголевском бульваре, дом 3 и на Арбате, дом 36, на втором этаже здания между салоном татуировок и салоном красоты.

Кроме того, обменники без лицензии расположены в местах, где имеются официально открытые внутренние структурные подразделения кредитных организаций, сообщили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.

Такие незаконные "точки" расположены в киоске около поворота на АЗС на Профсоюзной, дом 84, в помещении аптеки на улице Менжинского и на проспекте Мира, дом 61.

Граждан, ставших свидетелями незаконного обмена валюты, просят сообщать о нарушениях в правоохранительные органы или по телефону "горячей линии" Московского главного территориального управления Банка России: 8 (495) 950-09-40.