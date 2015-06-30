Назван самый быстрый смартфон в мире

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Galaxy S6 Edge признали самым быстрым смартфоном в мире. На втором месте оказался LG G4, а iPhone 6 – на третьем. К такому выводу пришли эксперты Tom’s Guide, протестировавшие шесть гаджетов.

Аналитик Mobile-review.com Роман Белых рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о технических характеристиках этих устройств.

"Если говорить по скорости, они примерно одинаковы. Другой вопрос, что Samsung работает на собственной оболочке Touch Wiz. Все знают, что до настоящего времени она была не очень удобной и достаточно тормознутой системой. Сейчас оболочка стала шустрее и скорости оболочек сравнились. По производительности эти смартфоны примерно одинаковы, а по техническим характеристикам лучше Samsung и LG", – сказал он.

Отметим, в исследовании Tom’s Guide южнокорейский Galaxy S6 Edge занял первое место в шести из девяти тестов, а LG G4 – в двух.

В тестировании также участвовали Google Nexus 6 и ASUS Zenfone 2, но они оказались хуже своих конкурентов.

Добавим, накануне компания Apple начала производство новых iPhone, которые придут на смену 6 и 6 Plus. Дата выхода нового смартфона пока неизвестна, но скорее всего это произойдет в сентябре.

По мнению Белова, в новом смартфоне вряд ли будут применены какие-то совершенно новые технологии. "Революция вряд ли будет. Все будет развиваться постепенно. Технология Force Touch интересная вещь, но вряд ли они придумают что-то новое. Будет лучше разрешение, аккумулятор, экран и камера, но вряд ли будет что-то революционное", – сказал он.