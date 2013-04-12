Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля 2013, 20:20

Технологии

Apple может встроить в iOS мобильный кошелек уже летом - аналитики

Фото: ИТАР-ТАСС

Корпорация Apple может выпустить следующую версию iOS вместе с полноценным мобильным кошельком. Об этом заявил аналитик Кейти Хуберти из Morgan Stanley.

Хуберти считает, что мобильный кошелек будет ключевой инновацией новой платформы iOS 7, которую Apple должна представить на Всемирной конференции разработчиков в июне, сообщает Cnet.

Подобное предположение уже выдвигал Джин Манстер из аналитической компании Piper Jaffray. Однако по его прогнозам, выпуск приложения состоится через один-два года.

Ранее Apple внедрила в iOS 6 приложение Passbook, позволяющее хранить электронные купоны и синхронизировать их с членским билетом таких ретейлеров, как Starbucks. То есть напрямую оплачивать товары со смартфона было невозможно.

В случае выхода мобильного кошелька Apple придется встраивать технологии платежей NFC, которые уже поддерживают мобильные платформы Android, BlackBerry 10 и Windows Phone 8.

Также Хуберти считает, что в сентябре Apple анонсирует iPhone 5S, дешевую версию iPhone, новый 9,7-дюймовый iPad и iPad mini. А в 2014 году аналитики прогнозируют выход инновационного Apple Smart TV и часов-компьютера iWatch.

Apple iPhone технологии iOS приложения электронный кошелек

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика