Apple может встроить в iOS мобильный кошелек уже летом - аналитики

Фото: ИТАР-ТАСС

Корпорация Apple может выпустить следующую версию iOS вместе с полноценным мобильным кошельком. Об этом заявил аналитик Кейти Хуберти из Morgan Stanley.

Хуберти считает, что мобильный кошелек будет ключевой инновацией новой платформы iOS 7, которую Apple должна представить на Всемирной конференции разработчиков в июне, сообщает Cnet.

Подобное предположение уже выдвигал Джин Манстер из аналитической компании Piper Jaffray. Однако по его прогнозам, выпуск приложения состоится через один-два года.

Ранее Apple внедрила в iOS 6 приложение Passbook, позволяющее хранить электронные купоны и синхронизировать их с членским билетом таких ретейлеров, как Starbucks. То есть напрямую оплачивать товары со смартфона было невозможно.

В случае выхода мобильного кошелька Apple придется встраивать технологии платежей NFC, которые уже поддерживают мобильные платформы Android, BlackBerry 10 и Windows Phone 8.

Также Хуберти считает, что в сентябре Apple анонсирует iPhone 5S, дешевую версию iPhone, новый 9,7-дюймовый iPad и iPad mini. А в 2014 году аналитики прогнозируют выход инновационного Apple Smart TV и часов-компьютера iWatch.