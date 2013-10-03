Лекции онлайн: Гай Кавасаки "Технологии будущего"

Гай Каваски. Фото: skolkovo.ru

В четверг, 3 октября, предприниматель Гай Кавасаки выступит в Сколково. Кавасаки – один из первых работников знаменитой “яблочной” компании Apple Computer, именно он сделал бренд Macintosh по-настоящему культовым.

Кавасаки - создатель концепции так называемого “евангелизма” в высокотехнологичном бизнесе. Кроме того, предприниматель основал нескольких венчурных компаний и написал десятки книг для начинающих бизнесменов.

В рамках мероприятия Гай Кавасаки расскажет историю своего успеха и ответит на вопросы гостей.

Сетевое издание M24.ru проведет трансляцию мероприятия. Время начала - в 19.00.

Трансляция завершена.