В Норвегии снимут сериал по мотивам теракта, устроенного Брейвиком

Фото: ТАСС

В Норвегии снимут сериал по мотивам теракта, который устроил Андерс Брейвик, сообщает издание Aftenposten.

По замыслу режиссеров и сценаристов, акцент в сериале будет сделан не на преступление, а на совместную работу полиции, медиков и журналистов. При этом создатели уверяют, что картина будет включать в себя много художественного вымысла.

Отец одного из погибших при теракте выступил против создания сериала, отметив, что "в тех событиях слишком много драмы".

Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли 8 человек, а затем в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утейя застрелил 69 человек.

Судебный процесс длился больше года, в результате Брейвика приговорили к 21 году колонии. По словам террориста, он просто "пытался привлечь внимание правительства и общества к проблеме исламизации Европы, засилья в стране мигрантов и вырождения норвежской нации".