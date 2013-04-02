Сердюкова могут допросить по делу о незаконных поставках оружия

Анатолий Сердюков. Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие допросит в качестве свидетеля экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова по делу о незаконных поставках комплектующих для торпед из Казахстана.

В начале марта было возбуждено уголовного дела по факту незаконных поставок выпущенных в Казахстане комплектующих для самонаводящихся торпед. Оружие поставлялось по контрактам дочерней структуры ОАО "Оборонсервис" – ОАО "Ремвооружение".

Фигурантом уголовного дела стал гендиректор ЗАО "НПО "Барс" Владимир Фицнер. "Ремвооружение" не имело нужных лицензий, однако благодаря протекции советнику министра обороны Геннадию Сучкову Фицнер был включен в состав специальной рабочей группы. Это позволило "Барсу" заключить контракты на закупки комплектующих.

"За первую партию из 40 комплектов, в которые в основном вошли бывшие в употреблении детали, ЗАО "НПО "Барс"… заплатило казахским партнерам 9,5 млн руб., получив от "Ремвооружения" 25 млн руб. Второй контракт предполагал уже завоз 190 комплектов запчастей более чем на 120 млн руб", – пишет газета "Коммерсантъ".

Сучкову поступило предложение уволиться по собственному желанию, но он от него отказался. Фицнер был задержан, но позже его отпустили под подписку о невыезде.

