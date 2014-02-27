Алексей Воевода: "Не завершу карьеру, пока не стану чемпионом мира"

Алексей Воевода: Уходить из спорта пока рано

О двух золотых медалях Олимпиады, планах на будущее и судьбе олимпийских объектов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал двукратный триумфатор сочинской Олимпиады в бобслее Алексей Воевода.

- Вы очень здорово выступили на Олимпиаде, завоевав две золотых медали. Собираетесь продолжить спортивную карьеру?

- Информация об уходе была, потому что завершение карьеры на мажорной ноте - выиграв две золотые медали, это здорово. Но я пока ничего не решил. Скоро чемпионат мира, а у нас еще нет золотых наград мирового первенства в "четверках". Все остальные медали мы уже завоевали. Поэтому хочется положить эту награду в свою копилку и уйти с чувством выполненного долга.

- Где вы обычно тренируетесь?

- Я из Сочи. Живу и тренируюсь там. Тем более, там сейчас самая лучшая олимпийская база на планете.

- После Олимпиады все объекты Игр продолжат эксплуатировать, ничего не забросят?

- Этот вопрос не ко мне, но думаю, что эти объекты никогда не забросят. Если взять наш санно-бобслейный трек - он просто безумно хорош.

- Имеется информация, что вы начали готовиться к Олимпиаде в Сочи за месяц до Игр. Как вам удалось так быстро набрать форму?

- Это неверная информация. Я уже 12 лет в бобслее.

- Чем займетесь, если выиграете золото чемпионата мира?

- Есть парочка проектов, в том числе, могу заняться бизнесом. Но пока я занимаюсь спортом, а это и удовольствие, и престиж.