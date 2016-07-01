"Музыкальная гостиная" в Столешниковом переулке будет работать круглый год

Фото: пресс-служба огркомитета фестиваля "Московское мороженое"

"Музыкальная гостиная", открывшаяся в Столешниковом переулке на одной из площадок фестиваля "Московское мороженое", будет работать круглый год, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.

"Здесь можно послушать хорошую музыку, перекусить, пообщаться с друзьями, воспользоваться бесплатным wi-fi, посмотреть на город несколько с иного ракурса. Конечно, в период проведения фестиваля гостям предложат и соответствующие разнообразные угощения. Но что особенно важно – эта площадка постоянно действующая. В восьми ее павильонах москвичи и гости города смогут приятно проводить время круглый год", – цитирует пресс-служба главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Презентация "музыкальной гостиной", спроектированной архитектурным бюро Wowhaus, состоялась 30 июня. Как пояснила генеральный директор бюро Анна Ищенко, идею посвятить эту площадку музыке подсказала близость сразу нескольких музыкальных театров. В цепочку павильонов включены многочисленные музыкальные интерактивные инсталляции: струны арфы, ксилофон, металлические треугольники, на которых посетители смогут играть.

В основу концепции проекта легла идея интерактивной городской гостиной, места, в котором люди могут общаться, назначать встречи.

"Если раньше люди просто проходили этот отрезок Столешникова переулка, не обращая на него особого внимания, то теперь им, конечно, захочется здесь остановиться, отдохнуть, пообщаться, перекусить, или, к примеру, позагорать", – сказала Ищенко.

Дизайн павильонов и их оснащение, включая разработанную специально для этого проекта мебель, выполнен в стилистике 1960-х годов. Павильоны сделаны максимально легкими, воздушными, с минимумом глухих плоскостей. Металлический каркас обозначает границы каждой импровизированной "гостиной", позволяя людям, находящимся внутри, любоваться видами города.

В павильонах расположатся небольшие кафе, магазинчики сувениров, часть предназначена для спокойного отдыха, а также для культурного досуга – в частности, в павильонах планируют проводить выставки, концерты и литературные чтения.