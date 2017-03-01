Александр Сокуров получит кинопремию "Ника" за "Честь и достоинство"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Режиссера Александра Сокурова наградят специальным призом российской кинопремии "Ника" – "Честь и достоинство", сообщает ТАСС.

1 марта на пресс-конференции будет объявлен шорт-лист номинантов во всех категориях Национальной кинематографической премии "Ника". Уже известно, что награду в номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" получит кинокритик Андрей Плахов, а специальный приз "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа будет вручен Александру Митте.

Полный список киноработ, принимающих участие в конкурсе, опубликован на сайте премии. В число претендентов на главный приз в номинации "Лучший фильм" вошли "Дама Пик" Павла Лунгина, "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева, "Коллектор" Алексея Красовского, "Монах и бес" Николая Досталя..

Премия "Ника" была учреждена режиссером Юлием Гусманом в 1987 году. 30-я церемония вручения кинонаград пройдет в Москве в конце марта 2017 года.