"Аэрофлот" опроверг информацию о ЧП с участием двух самолетов

Фото ТАСС/Михаил Почуев

В российской авиакомпании "Аэрофлот" опровергли слухи о предотвращении столкновения двух пассажирских лайнеров в Шереметьеве, сообщает "Интерфакс".

По словам представителя компании, в воскресенье в ряде СМИ появились сообщения о том, что самолет, выполнявший рейс из Берлина и готовившийся к посадке в Шереметьеве, после касания шасси полосы начал экстренный набор высоты, чтобы избежать столкновения с другим самолетом, находящимся в этот момент на полосе.

"Подобная информация не соответствует действительности. Командир воздушного судна, заходящего на посадку самолета из Берлина, принял решение об уходе на второй круг из-за непосадочной конфигурации, вызванной погодными условиями, боковой ветер", – цитирует информагентство представителя "Аэрофлота".

В "Шереметьево" также заявили, что подобного инцидента 22 марта зафиксировано не было.