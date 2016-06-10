Самолет Южно-Сахалинск – Москва экстренно сел в Екатеринбурге

В аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Южно-Сахалинск – Москва. Как сообщает Агентство "Москва", причиной стало агрессивоное поведение одного из пассажиров.

Решение выполнить посадку принял командир воздушного судна. Вылет из Екатеринбурга в Москву запланирован на 17:40.

В настоящее время СК начал проверку по факту вынужденной посадки Airbus А320.

Напомним, в марте cамолет Москва – Хабаровск авиакомпании "Икар" совершил экстренную посадку в Иркутске. Как сообщалось, сработал датчик задымления. Подобный инцидент возник с самолетом, летевшим в Москву из Гоа. Из-за технической неисправности самолет выполнял вынужденную посадку в Астрахани.